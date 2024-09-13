Священник Храма на Крови назвал суррогатное материнство «худшей формой проституции»

Старший священник екатеринбургского Храма-памятника на Крови отец Максим Миняйло заявил в эфире «4 канала», что считает суррогатное материнство «худшим видом проституции».

«Это эксплуатация женщины, это эксплуатация богатыми, индустрией человека, его тела и даже его души. Если бы я мог как-то повлиять, я бы наших женщин – гражданок России – защитил от этих посягательств. В состоянии бедности, например, нужды, женщина может пойти на такие девиации поведенческие, потому что не оказалось мужчины рядом достойного, некому было подставить плечо, некому было помочь. Это самый худший вид проституции», – сказал отец Максим.

Как уже сообщал «Новый День», в 2022 году Госдума приняла закон, который запрещает иностранным гражданам и лицам без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории РФ. Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, такое нововведение «позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы».

Для российских граждан, состоящих в браке, а также одиноких женщин такая возможность сохраняется, хотя инициативы об ее отмене время от времени появляются.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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