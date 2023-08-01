Володин обвинил Киев в торговле детьми

Киевский режим на самом высоком уровне поддерживает продажу детей посредством суррогатного материнства. А управляется этот бизнес из-за рубежа, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Политик подчеркнул, что рожденные от суррогатных матерей малыши часто становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы. Поэтому многие страны запрещают иностранцам заключать договоры суррогатного материнства на своей территории. В числе таких стран Китай, Индия, Франция, Германия, Италия и Россия.

«Преступления против детей поддерживаются киевским режимом на самом высоком уровне. Тысячи украинских девушек, чьих супругов забрали на фронт, вынуждены соглашаться на суррогатное материнство, чтобы прокормить себя», – отметил Володин в своем телеграм-канале.

По его сведениям, гражданин ФРГ владеет крупнейшей украинской клиникой суррогатного материнства. Реклама вынашивания детей за деньги для иностранцев размещается в автобусах, в соцсетях. Клиники нанимают специальных агентов для вербовки молодых женщин по всей стране.

«Зеленский и его приспешники в надежде угодить своим западным хозяевам продолжают истреблять украинский народ: миллионы украинцев бежали за границу, сотни тысяч мужчин насильно угнаны в армию, а их женщины становятся суррогатными матерями для иностранных граждан», – заявил спикер Госдумы.

Как сообщал «Новый День», воспитанников детских домов на Украине продают в Европу, где на детях построен настоящий бизнес. После начала специальной военной операции случаи продажи детей участились, за границу отправляют целые детские дома.

Москва, Наталья Рязанова

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