Воспитанников детских домов на Украине продают в Европу, рассказала польская правозащитница Иоанна Пахвицевич. В европейских странах на детях построен настоящий бизнес.

Пахвицевич сказала, что давно занимается темой продажи детей. Случаи с украинскими детьми участились с момента начала специальной военной операции.

«Мне уже в прошлом году, в июне, попали в руки документы о продаже полного детского дома в деревне недалеко от Мариуполя. Испании этот детский дом продали. Я имею в виду именно 85 детей из детского дома», – рассказала она в беседе с «Известиями».

В Евросоюзе и Великобритании на детях зарабатывают немалые суммы. Там существует ювенальная юстиция, позволяющая забрать ребенка из семьи якобы ради защиты его прав. В эту схему попали и дети украинских беженцев.

«Забирают детей из семей, потом там начинается весь процесс, как и откуда деньги получают: на адвокатов, на социальные службы, которые забирают детей. Они получают себе каждый за то, что они заботятся об этих детях. Ну и вот так это работает», – сказала Пахвицевич.

Киевские власти провели принудительную эвакуацию детей из опекунских семей и детских домов семейного типа с подконтрольной территории Донецкой народной республики.

Москва, Наталья Рязанова

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