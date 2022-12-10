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Суббота, 10 декабря 2022, 16:28 мск

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МИД России выразил демарш Финляндии из-за сожжения российского флага на шествии в Хельсинки

МИД России выразил Финляндии дипломатический демарш из-за сожжения российского флага на шествии в Хельсинки 6 декабря. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. На Смоленской площади потребовали от финских властей привлечь к ответственности людей, которые надругались над флагом России.

Отмечается, что государственный флаг России был сожжен группой лиц в ходе массовых шествий, приуроченных ко Дню независимости Финляндии. МИД РФ назвал это экстремистской выходкой и беспрецедентным недопустимым актом надругательства над госсимволом России.

«К финским властям обращено требование о привлечении совершивших данное преступление к ответственности и принятии мер по исключению впредь таких экстремистских выходок», – подчеркнули в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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