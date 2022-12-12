Три человека стали жертвами ДТП с фурой под Новосибирском

Легковой автомобиль столкнулся с фурой на дороге Чаны-Венгерово-Кыштовка в Новосибирской области. В результате водитель и два пассажира легковушки погибли.

Авария случилась вскоре после полуночи 12 декабря. По данным ГИБДД региона, водитель ВАЗ-2106 не пропустил грузовик МАН с полуприцепом.

«Водитель, двигаясь в сторону Р-254 «Иртыш» не предоставил преимущество, совершил столкновение с МАN в составе полуприцепа, который двигался со стороны Омска в сторону Новосибирска», – говорится в сообщении ведомства.

Все, кто находился в легковом автомобиле, погибли на месте происшествия. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

В Рязанской области легковой автомобиль Skoda столкнулся с грузовиком МАЗ. Погибли три человека, находившиеся в легковушке.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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