В Болгарии пассажир погиб в ДТП с туристическим автобусом

Автобус с туристами съехал в кювет и перевернулся около болгарского города Свиленград. Один человек погиб, 19 пострадали, сообщил телеканал BTV.

Вечером 11 декабря туристы возвращались из Греции в болгарский Бургас, когда случилось ДТП. В салоне было 45-47 человек, данные от МВД и мэрии города Бургас разнятся. Дорога была скользкой из-за дождя, и автобус оказался в кювете.

Одна женщина погибла на месте. 19 человек, в их числе двое детей, доставлены в больницы. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, но неопасном для жизни.

Полиция и прокуратура ведут расследование.

Автобус с румынскими туристами попал в ДТП по пути из Стамбула в Бухарест. Четыре человека погибли, девять пострадали.

Свиленград, Наталья Рязанова

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