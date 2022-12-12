В Болгарии пассажир погиб в ДТП с туристическим автобусом

Автобус с туристами съехал в кювет и перевернулся около болгарского города Свиленград. Один человек погиб, 19 пострадали, сообщил телеканал BTV.
Вечером 11 декабря туристы возвращались из Греции в болгарский Бургас, когда случилось ДТП. В салоне было 45-47 человек, данные от МВД и мэрии города Бургас разнятся. Дорога была скользкой из-за дождя, и автобус оказался в кювете.
Одна женщина погибла на месте. 19 человек, в их числе двое детей, доставлены в больницы. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, но неопасном для жизни.
Полиция и прокуратура ведут расследование.
Автобус с румынскими туристами попал в ДТП по пути из Стамбула в Бухарест. Четыре человека погибли, девять пострадали.
Свиленград, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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