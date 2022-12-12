В Белоруссии 523 поселений остались без электричества из-за непогоды

Электроснабжение нарушалось в 523 населенных пунктах Бе6лоруссии за минувшие сутки. Снегопады и ледяной дождь привели к массовым отключениям электричества, большей частью в Минской области, сообщили в «Белэнерго».

На 06:00 часов 12 декабря в большинство поселков вернулось электричество. Только в Минской области рабочие восстановили подачу электричества в 96 поселений.

«Ночью 12 декабря периодически возникали нарушения электроснабжения, преимущественно в Минской области. Энергетики работали и продолжают работать в усиленном режиме. Восстановлено электроснабжение 410 населенных пунктов по всей Беларуси. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 113 населенных пунктов», – рассказали в пресс-службе «Белэнерго».

Организация отправила на выезды 342 человек и 133 единицы техники. Энергетики РУП «Минскэнерго» действуют силами 65 бригад с использованием 72 единиц техники.

«С начала суток энергетики РУП «Минскэнерго» восстановили электроснабжение в 96 населенных пунктах. В наиболее проблемные участки сети доставлены резервные генераторы для подключения ответственных потребителей на время ремонта», – говорится в сообщении.

Ранее жители Копейска в Челябинской области остались без электричества из-за коммунальной аварии.

Минск, Наталья Рязанова

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