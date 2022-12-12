Подросток разбился на родительской машине под Петербургом

Подросток отправился покататься на машине матери и разбился насмерть во Всеволожском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

16-летний водитель ехал из деревни Керро в сторону Елизаветинки, но не справился с управлением. Принадлежащая его матери «Рено Логан» съехала в кювет.

«В результате ДТП подросток от полученных телесных повреждений скончался. По факту ДТП проводится проверка», – говорится в сообщении.

Во Владивостоке подросток угнал отцовскую машину и устроил ДТП с четырьмя автомобилями.

Всеволожск, Наталья Рязанова

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