В Санкт-Петербурге произошел пожар на машиностроительном заводе «Звезда»

В Санкт-Петербурге произошел пожар в здании на территории машиностроительного завода «Звезда». По информации городского управления МЧС, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.

Сообщение о пожаре по адресу: Невский район, ул. Бабушкина, д. 123 поступило в 6:38. «В двухэтажном здании размером 50х100 метров горит обстановка на площади 100 кв. метров. В 07:05 подан дополнительный номер 1 БИС», – говорится в сообщении.

Пожар локализован в 08:53. В ликвидации возгорания задействованы 35 сотрудников МЧС и 7 единиц техники.

Информации о пострадавших не поступало.

Завод «Звезда», согласно открытым данным, является производителем дизельных двигателей многоцелевого назначения.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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