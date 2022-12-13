На заводе «Звезда» в Петербурге опровергли информацию о пожаре на территории предприятия

На петербургском заводе «Звезда» опровергли информацию о пожаре на территории предприятия.

Ранее СМИ со ссылкой на управление МЧС РФ по Санкт-Петербургу сообщили о возгорании в здании на территории машиностроительного завода «Звезда». Однако на предприятии опровергли эти данные.

«Пожар не имеет отношения к ПАО «Звезда». Речь идет о других предприятиях, расположенных в промышленной зоне по адресу ул. Бабушкина 123 в районе метро Обухово и не относящихся к ПАО «Звезда»», – сообщила «Новому дню» пресс-секретарь завода Юлия Гребнева.

«Официально заявляем, что на территории ПАО «Звезда» на 13 декабря 2022 года не зафиксировано никаких чрезвычайных происшествий», – подчеркнула она.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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