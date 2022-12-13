Украинские войска ударили ракетой по городу Клинцы Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ночном обстреле города Клинцы со стороны украинских войск. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.
«В результате работы систем ПВО Вооруженных сил Российской Федерации ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Сейчас на месте работают оперативные службы, добавил он.
Ранее жители Клинцов сообщили в соцсетях, что слышали звуки взрывов в городе. Очевидцы рассказали, что взрывы были такой силы, что разбудили весь город, пишет телеграм-канал «Новости Брянска».
Город Клинцы расположен в 45 км от украинской границы.
Брянск, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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