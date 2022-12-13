На трассе «Золотое кольцо» пассажирский автобус попал в аварию

В Владимирской области пассажирский автобус попал в ДТП. Пострадали 10 человек. Об этом сообщает региональное управление МВД.
По данным правоохранителей, авария произошла на 195 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Судогодском районе.
«По предварительной информации, водитель рейсового автобуса, следовавшего в сторону Владимира, не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, наехал на металлическое ограждение», – уточнили в полиции.
В транспорте находилось более 30 человек, из них 10 пострадавшим понадобилась медицинская помощь.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Владимир, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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