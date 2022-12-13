На авиабазе США загорелся новейший стелс-бомбардировщик

Новейший американский стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit в минувшую субботу, 10 декабря, после аварийной посадки загорелся на авиабазе в штате Миссури, – сообщает во вторник, 13 декабря, издание Military.com

Издание со ссылкой на мастер-сержанта авиабазы Бет Дель Веккио пишет: «B-2 Spirit ВВС США столкнулся с технической неисправностью во время планового полета 10 декабря и получил повреждения на взлетно-посадочной полосе авиабазы Уайтмэн после успешного совершения аварийного приземления. Начавшееся возгорание потушил пожарный расчет авиабазы».

Вашингтон, Иван Бабурин

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