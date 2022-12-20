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США приостановили полеты бомбардировщиков B-2 из-за проблем с безопасностью

Фото: www.airforce.com

Пентагон приостановил полеты всех 20 стратегических бомбардировщиков B-2 из-за проблем с безопасностью. Об этом сообщила официальный представитель Военно-воздушных сил (ВВС) США Бет Дель Веккио.

В настоящее время бомбардировщики B-2 находятся на базе ВВС США Уайтмен в штате Миссури. Ее взлетно-посадочная полоса (ВПП) была закрыта после аварийной посадки бомбардировщика-невидимки 10 декабря. В результате командование решило приостановить полеты на время проведения проверки.

«Пауза в связи с обеспечением безопасности касается всего авиапарка B-2. В настоящее время нет никакой предположительной даты окончания паузы в связи с обеспечением безопасности. Каждый инцидент уникален, и в настоящее время мы оцениваем, что пошло не так, как мы можем свести к минимуму риски в будущем», – отметила Дель Веккио.

Инцидент на базе Уайтмен уже второй чуть более чем за год. Осенью прошлого года другой бомбардировщик совершил аварийную посадку и серьезно повредил крыло и шасси. Расследование ВВС выявило проблемы с гидравлической системой и шасси, которые привели к аварии. Стоимость стратегического бомбардировщика B-2 составляет порядка 1 млрд долларов, что делает его самым дорогим самолетом за всю историю авиации.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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