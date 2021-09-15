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Среда, 15 сентября 2021, 10:16 мск

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В США совершил аварийную посадку стелс-бомбардировщик

Фото: Pixabay

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-2 совершил аварийную посадку. В результате фюзеляж самолета был поврежден. Экипаж не пострадал.

О случившемся сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителя Командования глобальных ударных сил ВВС США Дженнифер Грин. Инцидент произошел базе ВВС Уайтмен в штате Миссури.

Известно, что полет был тренировочный. У самолета произошел сбой в ходе выполнения учебной миссии. «Бомбардировщик получил незначительные повреждения после посадки», – сообщил Грин.

Он добавил, что во время приземления никто не пострадал. Соответствующие органы проводят расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 15.09.21

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