В США пяти россиянам грозит до 30 лет тюрьмы за закупки в обход санкций

Пятерых граждан России обвиняют в масштабных закупках продукции военного и двойного назначения в обход введенных ограничений. Об этом сообщает министерство юстиции США.

В общей сложности в организации подпольной закупочной сети Serniya подозревают семерых, трое из которых задержаны. В том числе россиянин Вадим Конощенок, он сейчас ждет экстрадиции в Эстонии, Алексей Брайман, у которого есть постоянный вид на жительство в стране, и американский гражданин Вадим Ермоленко. В розыске находятся Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова. Предполагается, что они скрываются в России.

По данным американского минюста, если подозреваемые будут признаны виновными по все статьям, то им грозит до 30 лет лишения свободы. При этом доказательств незаконной деятельности ведомство не приводит, передает РИА «Новости».

США утверждают, что сеть Serniya якобы функционировала под эгидой российских спецслужб и через подставные фирмы снабжала сложной западной электроникой «Ростех», «Росатом», Министерство обороны, Службу внешней разведки и Федеральную службу безопасности России.

«Задержав трех подзащитных, мы сорвали работу закупочной сети, которая, предположительно, использовалась подзащитными и российскими разведывательными службами для контрабанды снайперских боеприпасов и чувствительных электронных компонентов в Россию», – заявил министр юстиции США Меррик Гарланд.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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