На Сахалине перевернулся автобус с пассажирами

Три человека пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом на дороге Южно-Сахалинск – Корсаков. Автобус столкнулся с иномаркой и опрокинулся.

Авария случилась около 13:30 часов по местному времени на 15-м км федеральной дороги А-391. Рейсовый автобус «Газель» столкнулся с легковушкой «Хонда Фит» и упал на бок.

«В автобусе находилось 11 человек, из них пострадали трое. В легковом автомобиле находилось два человека, не пострадали. Погибших нет», – сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.

Следственный комитет начал доследственную проверку и даст оценку действиям лиц, ответственных за безопасность перевозки пассажиров и эксплуатацию общественного транспорта. Также оценят действие лиц, ответственных за надлежащее состояние дорожного полотна, пояснили в пресс-службе ведомства.

На трассе «Золотое кольцо» во Владимирской области пассажирский автобус попал в ДТП, в результате которого пострадали 17 человек.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

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