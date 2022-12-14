Закрыты школы и детские сады: в Братске 83 здания остались без тепла

Коммунальная авария оставила без тепла 83 здания в Братске Иркутской области. Среди пострадавших объектов школы и детские сады, которые 14 декабря остались закрыты.

Вечером 13 декабря на теплотрассе случился порыв, 83 здания оказались отключены от тепла. По данным МЧС, в пострадавших зданиях проживают 14 704 человека, из них 4 500 детей. Кроме многоквартирных домов под отключение попали 14 социальных учреждений, в их числе школы и детские сады.

Коммунальщики не сразу смогли найти место аварии, но утром приступили к ремонту, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Серьезная коммунальная авария в Братске. Прорыв теплосети на проспекте Ленина. Работы шли всю ночь. Сегодня 39 детей пошли в дежурные группы, остальные – дома. По школам – ученики так же находятся по домам», – написал глава региона в телеграм-канале.

В аварийно-восстановительных работах задействовано 25 человек и 12 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по региону. В малоэтажные дома тепло подают по обратной схеме, но для многоэтажек в системе не хватает давления, добавил губернатор. По его данным, устранение неполадок ожидается после 14:00 часов.

Прокуратура организовала проверку обстоятельств коммунальной аварии. Сотрудники оценят, как исполняется законодательство в сфере обеспечения энерго- и теплоснабжения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в ведомстве.

Ранее в иркутском поселке Артёмовский 13 домов остались без отопления из-за коммунальной аварии.

Братск, Наталья Рязанова

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