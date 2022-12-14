Автобус врезался в военный тягач под Воронежем: 8 пострадавших

В Ольховатском районе Воронежской области пассажирский автобус столкнулся с военным тягачом. В результате ДТП пострадали восемь человек.
По информации районной ЕДДС, все пострадавшие госпитализированы, среди них нет тяжелотравмированных, передает ТАСС.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Известно, что автобус, направлявшийся из Луганска в Белгород, въехал в военный тягач МАЗ 537.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
Воронеж, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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