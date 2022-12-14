В Курской области 35 тысяч человек остались без света из-за непогоды

В Курской области около 35 тысяч человек остались без электроснабжения из-за снегопада. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, сегодня утром в регионе «начались массовые отключения света из-за налипания снега и обрыва проводов».

«В последний час ситуация ухудшилась. Сейчас в Курской области без электричества остаются около 35 тысяч человек», – написал Старовойт в своем телеграм-канале.

К устранению аварий привлечены 74 бригады курских энергетиков. На помощь прибыли специалисты из Белгорода, Калуги, Воронежа, Ярославля и Брянска, уточил глава области.

По информации регионального правительства, наиболее серьезные отключения электроэнергии зафиксированы в Обоянском, Щигровском, Золотухинском и Курском районах. «Есть обрывы проводов из-за налипания снега и в других районах области, – все они будут устранены», – сообщается в телеграм-канале правительства области.

Курск, Наталья Петрова

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