Meta* получила обвинения в разжигании ненависти и иск на $2 млрд

Запрещенная в России американская корпорация Meta стала ответчиком по иску на два миллиарда долларов. Компанию – владельца социальной сети Facebook* в Кении обвинили в разжигании ненависти, пишет Bloomberg.

Истцами стали эфиопский исследователь Фиссеха Текле, правозащитная организация Katiba Institute из Кении и НКО Foxglove. Еще один истец, исследователь Абрхам Меарег потерял отца. Профессора Меарега убили в ноябре 2021 года после волны постов в соцсети с ложными обвинениями и призывами к нападению.

Владельцев соцсети обвинили в том, что она «отдает приоритет ненавистническому, подстрекательскому и опасному контенту» и недостаточно модерирует публикации своих пользователей. Особенно в странах Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока – регионах с высоким риском конфликтов, геноцида и этнических чисток.

Истцы потребовали от компании 250 млрд кенийских шиллингов или два миллиарда долларов США. Эти деньги станут основой фонда, из которого будут получать компенсацию все пострадавшие от насилия, спровоцированного публикациями в соцсети.

Ранее комиссия по защите данных республики Ирландия оштрафовала компанию Марка Цукерберга на 265 млн евро за утечку информации из соцсети.

* Деятельность организации признана экстремистской и запрещена в России.

Найроби, Наталья Рязанова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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