МВД задержало корректировщиков удара ВСУ по красноярским полицейским

Сотрудники МВД России установили и задержали двух подростков, корректировавших огонь для ВСУ во время удара по красноярским полицейским в Херсонской области. По факту гибели трех сотрудников возбуждено уголовное дело, сообщает МВД Медиа.

О задержании сообщил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий, когда передавал государственные награды семьям полицейских. 9 октября противник ударил по пункту временной дислокации сотрудников полиции в командировке в Херсонской области. Трое красноярских полицейских были сильно ранены и не выжили.

«Оперативники получили информацию о двух молодых людях, выполнявших функции корректировщиков. Первым задержан 17-летний гражданин Украины и дал признательные показания. Лицом, передавшим украинской стороне сведения о местоположении пункта временной дислокации, является 18-летний гражданин Украины», – говорится в сообщении.

Первый подросток за деньги передавал связанному с ВСУ «куратору» информацию о том, где находятся сотрудники МВД России и российские военные. Второй парень тоже задержан и переправлен в Херсонскую область.

В Энергодаре среди отказавшихся от контракта с «Росэнергоатомом» оказались сотрудники Запорожской АЭС, действовавшие как наводчики для ударов ВСУ по станции.

Москва, Наталья Рязанова

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