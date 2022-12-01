«Росэнергоатом» заблокировал пропуска наводивших ВСУ сотрудников ЗАЭС

Среди отказавшихся от контракта с «Росэнергоатомом» были сотрудники Запорожской АЭС, действовавшие как наводчики для ударов по станции, сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

По его словам, единицы отказались перейти на работу в российскую компанию. Всем им закрыли допуск на территорию АЭС.

«Среди них и те, кто осуществлял наводки под удары украинской артиллерии», – сказал Карчаа в эфире Первого канала.

Ранее в «Росэнергоатоме» заявили, что не давят на сотрудников АЭС и блокируют пропуска только тех, кто явно отказался подписывать контракт с российской компанией. Ренат Карчаа признал, что многие работники боятся расправы над родственниками со стороны ВСУ. У многих есть близкие на берегу Днепра, который контролирует киевский режим.

Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что передавал киевскому режиму информацию о событиях на станции и ее состоянии. Общение с сотрудником СБУ проходило через мессенджеры.

Москва, Наталья Рязанова

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