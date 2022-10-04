Гендиректор ЗАЭС признался в связях с СБУ

Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов передавал киевскому режиму информацию о событиях на станции и ее состоянии. После признания чиновника выдворили на подконтрольную Киеву территорию.

Игорь Мурашов сознался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и в том, что знал, к каким последствиям могут привести обстрелы АЭС киевским режимом.

«Общался с сотрудником СБУ через мессенджеры, передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции. Обстрелы велись с той стороны Днепра, со стороны Украины, из городов Никополь и Марганец. Все эти повреждения могли привести к чрезвычайным ситуациям», – рассказал Мурашов в эфире телеканала «Россия 24».

Он признал, что работники АЭС все это время были в опасности: во время обстрелов и пока устраняли последствия попаданий по территории станции.

На границе освобожденной территории Запорожья Мурашову зачитали обвинение в дискредитации органов власти РФ и выдворили на украинскую территорию.

Запорожская АЭС перешла под контроль российских сил в марте. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать территорию АЭС, Энергодар и соседние села. МАГАТЭ после осмотра станции призвало срочно создать зону безопасности вокруг ЗАЭС.

Запорожье, Наталья Рязанова

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