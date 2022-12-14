В Белгородской области нашли тайник с оружием и 13 кг взрывчатки

В Белгородской области обнаружен схрон с оружием и взрывчаткой. Найденные боеприпасы и взрывчатое вещество, по всей вероятности, оставила украинская диверсионно-разведывательная группа, сообщает Mash. Оружие планировалось использовать для совершения терактов.

По сведениям издания, оружие и взрывчатка были упакованы в шесть непромокаемых мешков и спрятаны в лесном массиве в 17 км к северо-востоку от украинской границы.

Отмечается, что в тайнике нашли 13 кг чешской пластической взрывчатки «Семтекс», электродетонаторы, автомат АКС-74У с лазерным прицелом и глушителем и магазины к нему, гранатомет, смартофоны, украинские SIM-карты, пауэрбанк и сменную одежду.

Оставивших оружие и боеприпасы диверсантов ищут.

Белгород, Наталья Петрова

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