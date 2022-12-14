СМИ узнали о планах заговорщиков убить Шольца

Участники заговора с целью переворота в ФРГ планировали убить канцлера страны Олафа Шольца, пишет The New York Times со ссылкой на близкие к расследованию источники.

Напомним, 7 декабря полицейский спецназ задержал в 11 землях ФРГ 25 подозреваемых в подготовке к госперевороту. 22 задержанных немца подозреваются в создании террористической организации, еще двое граждан ФРГ и одна гражданка РФ – в поддержке террористов.

Во время обысков полиция нашла более 100 соглашений о неразглашении, наказанием по которым была бы смерть. В документах говорилось, что подписавшие их лица обязуются держать в тайне планы по захвату немецкого парламента и убийству канцлера.

Полиция также нашла 40 единиц огнестрельного оружия и тысячи патронов. Часть боеприпасов приготовлена для другого оружия, которое еще не было изъято.

Полиция арестовала 23 подозреваемых, продолжаются расследования в отношении еще 31 человека.

Берлин, Наталья Рязанова

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