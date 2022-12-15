Судно с 12 людьми село на мель у Курильских островов из-за шторма

Рыболовецкое судно «Островной-5» село на мель у курильского острова Парамушир. На борту находятся 12 человек, сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.

В СМИ появились сообщения, что судно потерпело бедствие около мыса Округлого. В МЧС эту информацию опровергли. Судно село на мель и бросило якорь, чтобы переждать непогоду: в районе бушует шторм. Видимость нулевая, а ветер достигает скорости 33 м/с.

На борту находятся 12 человек, но их жизням ничто не угрожает, добавили в ведомстве. Спасатели находятся в полной готовности отправиться к судну, но погодные условия пока не позволяют.

Ранее на Сахалине шторм выбросил на берег рыболовецкое судно. Никто не пострадал, но судно оказалось сильно повреждено.

Северо-Курильск, Наталья Рязанова

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