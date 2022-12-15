Самолет загорелся в аэропорту Новосибирска

Самолет Ан-12 загорелся на взлетно-посадочной полосе в новосибирском аэропорту Толмачево. Перед этим борт совершил вынужденную посадку, передает ТАСС.

«В 12:57 экипаж самолета Ан-12 совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево из-за отказа силовой установки. В процессе руления на стоянку наблюдалось горение в правой части крыла в районе четвертого двигателя», – сообщили агентству в пресс-службе аэропорта.

Видео с места инцидента опубликована в группе «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте». В кадре пожарные службы аэропорта заливают дымящийся самолет, сквозь плотные клубы дыма в районе двигателя видны проблески пламени.

Предварительно, пострадавших нет.

Ранее у севшего в Новосибирске пассажирского самолета Embraer 170 в хвосте нашли дыру. Транспортная прокуратура занялась проверкой инцидента.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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