В Техасе разбился новейший стелс-истребитель F-35B

Истребитель-невидимка F-35B разбился во время испытаний на военно-морской авиабазе в Техасе. Во время посадки самолет врезался носом во взлетно-посадочную полосу, пишет Daily Mail.

Новейшую разработку F-35B Lightning II испытывали на базе ​​​​Форт-Уэрт. Самолет отрабатывал вертикальную посадку, когда врезался носом в асфальт и закрутился на боку. Пилот сумел катапультироваться.

Один из очевидцев записал аварию на видео и опубликовал в Интернете. В кадре у самолета подламывается стойка шасси, поэтому борт падает носом в асфальт. Издание отмечает, что с момента создания в 2015 году истребитель часто проваливает летные испытания.

Американский истребитель-бомбардировщик F-35 разбился во время тренировочного полета на военной базе Хилл в штате Юта.

Остин, Наталья Рязанова

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