В Малайзии оползень сошел на туристический кемпинг: 16 погибших

Оползень сошел на туристический кемпинг в 50 км от Куала-Лумпура. 15 взрослых и пятилетний ребенок погибли, судьба 17 человек неизвестна, пишет AP со ссылкой на местную полицию.

Оползень случился около 02:24 часов по местному времени. Выжившие вызвали спасателей, на место инцидента прибыли более 400 человек и специалисты с собаками. Очевидцы рассказали, что было две волны оползня, некоторые успели выбраться из палаток после схода первой волны.

В кемпинге находились 94 туриста-малазийца. Спасателям удалось вытащить 53 человек без травм. Еще 17 считаются пропавшими без вести, полиция считает, что они находятся под завалами. Остается вероятность, что некоторые живы.

На острове неподалеку от Неаполя проливные дожди вызвали оползень. Спасатели откопали из грязи тела семи погибших, среди которых младенец.

Куала-Лумпур, Наталья Рязанова

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