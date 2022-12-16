Экипаж погиб: в Улан-Удэ вертолет Ми-8 загорелся при посадке

Три человека погибли в результате происшествия с вертолетом Ми-8 в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ. Борт загорелся во время посадки, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

«В 15:50 поступило сообщение о возгорании Ми-8 при совершении посадки в аэропорт «Байкал». Силы и средства пожарно-спасательного гарнизона привлечены по 2-му рангу пожара», – говорится в сообщении.

Вертолет еще только доставляли к заказчику, поэтому на борту не было пассажиров. На нем находился только экипаж, все они погибли.

«На борту вертолета не было пассажиров. Экипаж три человека. Экипаж, к сожалению, погиб», – написал глава региона Алексей Цыденов в телеграм-канале.

На месте работают экстренные службы. Выясняются причины инцидента.

В Тверской области два человека погибли в результате крушения частного вертолета Robinson. Вертолет шел на аварийную посадку из-за технической неисправности.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

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