В Минске шесть человека погибли при взрыве газа в доме

Взрыв газа вызвал пожар в пятиэтажном доме на бульваре Шевченко в Минске. Пятеро взрослых и ребенок погибли, трех человек отвезли в больницу, сообщила пресс-служба белорусского МЧС.
Взрыв случился около 03:30 часов 17 декабря в квартире на втором этаже. Огонь распространился на соседнюю квартиру. Прибывшие спасатели эвакуировали 10 человек и спасли с верхних этажей 12 человек, в их числе трех детей.
При проверке сгоревших квартир нашли тела пяти взрослых и ребенка. Трех человек доставили в больницу с отравлением дымом, ожогами кожи и дыхательных органов.
Следственный комитет Белоруссии выясняет причины и обстоятельства случившегося, сообщили в ведомстве.
В Элисте один человек пострадал пир взрыве бытового газа в многоквартирном доме.
Минск, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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