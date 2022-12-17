В Минске шесть человека погибли при взрыве газа в доме

Взрыв газа вызвал пожар в пятиэтажном доме на бульваре Шевченко в Минске. Пятеро взрослых и ребенок погибли, трех человек отвезли в больницу, сообщила пресс-служба белорусского МЧС.

Взрыв случился около 03:30 часов 17 декабря в квартире на втором этаже. Огонь распространился на соседнюю квартиру. Прибывшие спасатели эвакуировали 10 человек и спасли с верхних этажей 12 человек, в их числе трех детей.

При проверке сгоревших квартир нашли тела пяти взрослых и ребенка. Трех человек доставили в больницу с отравлением дымом, ожогами кожи и дыхательных органов.

Следственный комитет Белоруссии выясняет причины и обстоятельства случившегося, сообщили в ведомстве.

В Элисте один человек пострадал пир взрыве бытового газа в многоквартирном доме.

Минск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»