В ДНР за сутки под обстрелами один человек погиб, семеро ранены

Семь мирных жителей ранены, один погиб в результате обстрелов Донецкой народной республики со стороны ВСУ. Утром 17 декабря минимум 10 взрывов прогремели в центре Донецка.

По данным штаба Теробороны ДНР, за сутки семь человек получили ранения. Три человека пострадали во время ночного обстрела Будённовского района Донецка.

Киевский режим выпустил по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 10 ракет из РСЗО «Град», взрывы случились в районе Университетской улицы и проспекта Ватутина. После этого забросали Кировский и Ленинский районы города артиллерийскими снарядами калибра 155 мм, передает ТАСС.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Вашингтон поощряет Киев на убийство мирного населения американским оружием.

Донецк, Наталья Рязанова

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