В США случился самый большой разлив нефти за 10 лет

Порядка 14 тыс. баррелей нефти вылилось из трубопровода Keystone к северо-западу от Канзас-Сити в США. Это самый большой разлив нефти за последнее десятилетие, передает «Вести.ру».

Разлив случился недалеко от города Стил-Сити в Небраске, где находятся основные НПЗ проекта Keystone. Топливо попало в реку Канзас и загрязнило близлежащие поля, пастбища, речушки. Местные жители жалуются на черную траву и проступившие черные пятна там, где почва напиталась топливом.

Система Keystone занимает ключевое место в поставках сырой нефти из Канады в США. Обслуживающая компания уже возобновила прокачку топлива по части трубопровода. Вскоре ожидается запуск поврежденной ветки, из которой случилась утечка.

Представитель МИД РФ Мария Захарова сразу после утечки отметила, что ни одна природоохранная организация, включая Greenpeace и Всемирный фонд защиты дикой природы не бьют тревогу по поводу инцидента. Федеральные и местные власти также замалчивают случившееся. А ведь для очищения от нефти на всех пострадавших территориях природе потребуется не менее 15 лет.

На Чукотке нашли масляное пятно в заливе Лаврентия и ищут виновных в масштабном разливе нефтепродуктов. Загрязнение распространилось на 12 кв. км и могло начаться от стаявшего в заливе судна.

Москва, Наталья Рязанова

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