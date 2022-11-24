На Чукотке обнаружили масштабное загрязнение нефтепродуктами

На Чукотке ищут виновных в масштабном разливе нефтепродуктов. Прокуратура начала проверку.
Масляное пятно обнаружили в заливе Лаврентия. Загрязнение распространилось на площадь около 12 квадратных километров. По предварительным данным, пятно шло от корабля, стоявшего в заливе.
«Прокуратурой региона по публикации в социальной сети организована проверка о возможном загрязнении окружающей среды в связи с разливом нефтепродуктов в акватории Берингова моря возле села Лаврентия Чукотского района», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
В ходе проверки будут установлены обстоятельства разлива и дана оценка действиям виновных лиц.
Анадырь, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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