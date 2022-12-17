На Ставрополье расследуют массовую гибель краснокнижных журавлей

Почти 800 краснокнижных серых журавлей погибли в Ставропольском крае в ноябре. Следственный комитет подозревает, что птицы умерли от яда, которым аграрии пытались бороться с грызунами.

На сельскохозяйственных полях Петровского городского округа нашли не менее 800 погибших птиц, занесенных в Красную книгу края, четыре мертвых зайца и куропатку. Специалисты провели экспертизу и выяснили причину смерти – яд, содержащий фосфорорганические соединения.

«В ноябре текущего года при несоблюдении технологии применения препарата, используемого для борьбы с грызунам, он был распространен на поверхности почвы, в результате чего наступили тяжкие последствия для окружающей среды в виде гибели серых журавлей, причинен ущерб государству», – пояснили в пресс-службе управления СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 249 УК РФ (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия).

В августе в Екатеринбурге жители новостройки обнаружили во дворе множество мертвых синиц.

Ставрополь, Наталья Рязанова

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