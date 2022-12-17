В Лондоне женщина погибла в давке на концерте

Один человек погиб, семеро пострадали в давке во время концерта нигерийского певца Асаке. Мероприятие проходило в зале O2 Academy Brixton в Лондоне, передает AP.

Зал вмещал менее пяти тысяч человек, но желающих попасть на концерт оказалось намного больше. В какой-то момент безбилетники решили прорваться на концерт, возникла давка.

Восемь человек пострадали, четырех женщин отвезли в больницу в критическом состоянии. Пострадавшая 33-летняя Ребекка Икумело умерла в больнице несмотря на старания медиков. Сейчас врачи борются за жизнь 21-летней и 22-летней пострадавших женщин.

Певец принес соболезнования близким погибшей поклонницы и сочувствие пострадавшим. Полиция призвала очевидцев сдать фотографии и видео, сделанные на месте происшествия, чтобы выявить зачинщиков давки.

В Республике Конго давка случилась на стадионе во время концерта певицы Фалли Ипупы. Организаторы продали 120 тыс. билетов на стадион вместимостью 80 тыс. мест.

Лондон Декабрь 17, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»