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Воскресенье, 18 декабря 2022, 09:01 мск

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Три человека стали жертвами мощной волны на пляже ЮАР

Три человека погибли, 17 попали в больницу из-за мощной волны, окатившей пляж южноафриканского города Дурбан. Многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Побережье в черте города попало под мощную волну. Многих просто смыло в море, откуда не всем удалось вовремя выбраться. В итоге три человека погибли, 17 госпитализированы, передает «Вести.ру».

На юге Италии извержение вулкана Стромболи привело к возникновению цунами. Высота волн у побережья достигала полутора метров.

Дурбан, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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