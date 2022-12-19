Семь человек пострадали при пожаре на месторождении под Иркутском

Семь человек пострадали при пожаре на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области. Более 150 человек несколько часов тушили возгорание и сумели полностью победить огонь.

Пожар на установке комплексной подготовки природного газа начался около 23:25 по местному времени, сообщили в ГУ МЧС по региону. Тушением занимались 155 человек: сотрудники пожарной охраны Иркутской нефтяной компании, спасатели из Усть-Кута, поселка Магистральный, Железногорска-Илимского. Привлекалось 37 единиц техники.

Открытое горение устранили около 03:10 часов. Около 6 часов утра губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что пожар полностью ликвидирован. Он же поделился информацией о пострадавших.

«Пострадали семь человек. Двое в тяжелом состоянии, их вертолётом санавиации доставили в Братск. Четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Усть-Кутскую городскую больницу. Один человек, с обморожением ног, будет лечиться амбулаторно», – рассказал глава региона в своем телеграм-канале.

Специалисты и правоохранители устанавливают обстоятельства пожара. Прокуратура области взяла проверку на контроль, сообщили в ведомстве.

В Ангарске два человека погибли и пятеро пострадали при пожаре на технологической установке нефтехимической компании.

Верхнемарково, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»