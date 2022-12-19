В Таиланде затонул военный корабль, судьба 31 человека неизвестна

Корвет ВМС Таиланда затонул в Сиамском заливе в ночь на 19 декабря. Более 30 человек считаются пропавшими без вести после того, как оказались в воде, пишет South China Morning Post со ссылкой на тайских военных.

Корабль патрулировал в 20 морских милях от побережья. Сильный ветер и волны привели к тому, что в электрическую систему попала морская вода. Двигатель заглох. С берега пытались отправить передвижные насосные установки, чтобы откачивать воду, но непогода помешала.

Высокие волны закидывали все больше воды на борт, корабль накренился и начал тонуть.

На борту находились 106 человек. Военные сумели переправить на берег 75 человек, но 31 моряк оказался в воде. Военное руководство Таиланда отправило вертолеты и корабли на поиски пропавших.

При крушении грузового судна у берегов Тайваня пропали без вести 12 человек.

Бангкок, Наталья Рязанова

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