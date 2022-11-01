У берегов Тайваня затонул сухогруз

При крушении грузового судна у берегов Тайваня пропали без вести 12 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в акватории города Чжанхуа на западном побережье острова. По предварительной версии, причиной происшествия стал отказ главного двигателя. Судно под флагом Панамы перевозило цемент.

В момент ЧП на борту находились 17 человек. Пятерых подобрало проходившее мимо судно, еще 12 членов экипажа числятся пропавшими без вести.

В район бедствия были направлены патрульные корабли для проведения поисково-спасательных работ.

Тайбэй, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»