СКР расследует пожар на месторождении в Иркутской области

Следственный комитет возбудил уголовно дело по факту пожара с семью пострадавшими на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области. Следователи подозревают, что при эксплуатации установки по подготовке газа были нарушены требования безопасности.

Напомним, в ночь на 19 декабря случилось возгорание на установке комплексной подготовки газа для транспортировки в Усть-Кутском районе Иркутской области. В результате пожара пострадали семь человек, двух в тяжелом состоянии вертолётом доставили в Братск.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», – пояснили в управлении СКР по региону.

Следователи уже изъяли необходимую документацию, начали допрашивать свидетелей. Вскоре будут назначены экспертизы.

Усть-Кут, Наталья Рязанова

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