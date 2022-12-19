В Испании разбился сверхлегкий самолет

Сотрудники экстренных служб гражданской гвардии Испании нашли тела двух человек, находившихся в пропавшем самолете. Сверхлегкое судно пропало днем 17 декабря в Матилья-де-лос-Каньос в провинции Вальядолид, передает агентство Europa Press.

Самолет вылетел с местного аэродрома без регистрации маршрута. Обратно воздушное судно не вернулось. Днем позже его нашли в реке Дуэро, но специалисты пока не разобрались, как именно самолет оказался в воде.

Спасателям было известно, что на борту находились два человека. Их поиски были организованы 19 декабря с участием добровольцев. Через несколько часов спасатели подняли из воды тела обоих пропавших.

В Якутии почти неделю искали пропавший с радаров самолет Ан-2. Борт нашли в разрушенном состоянии со следами термического воздействия. На самолете в момент вылета находились два члена экипажа и один пассажир, все погибли.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»