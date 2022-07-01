Найден пропавший более недели назад в Якутии самолет Ан-2

Обнаружен самолет Ан-2, пропавший в Якутии 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Пропавшее воздушное судно найдено в ходе поисковых мероприятий 1 июля «в разрушенном состоянии со следами термического воздействия на склоне горы в Алданском районе Якутии», говорится в сообщении. Об обнаружении членов экипажа не сообщается.

На место происшествия направились следователи и криминалисты.

Напомним, самолет Ан-2 утром 21 июня вылетел из Ус-Хатынга (Якутск) и должен был приземлиться на площадке «Вертикальный» в Кобяйском районе Якутии, но так и не прибыл в место назначения и пропал с радаров. На борту находились два члена экипажа и один пассажир, а также одна тонна груза. По факту пропажи Ан-2 было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Якутск, Наталья Петрова

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