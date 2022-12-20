В Брянской области из-за обстрела нарушено электроснабжение и повреждена железная дорога

В поселке Суземка Брянской области в результате обстрела частично нарушено электроснабжение и повреждены железнодорожные пути. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Сегодня ВСУ произвели обстрел территории Суземского района. Пострадавших нет. В результате в поселке частично нарушено электроснабжение», – отметил губернатор. По его словам, на месте работают все оперативные службы.

Позже Богомаз уточнил, что в Суземке были повреждены железнодорожные пути. Для местных жителей будет организовано автобусное сообщение, пока движение не будет восстановлено.

Бригады электриков приступят к восстановительным работам, как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, добавил глава региона.

Брянск, Наталья Петрова

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