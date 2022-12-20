В Слюдянке 5 000 жителей остались без тепла и света

Оставшиеся на сутки без тепла жители Слюдянки в Иркутской области теперь остались и без электричества. На сетях случилось аварийное отключение. Ситуацией заинтересовались прокуратура и Следственный комитет.

Авария на теплотрассе случилась днем 19 декабря. В городе введен режим ЧС, поскольку без отопления остались 137 жилых домов, три школы, четыре детских сада и больница. В жилых домах в аварийной зоне проживают более пяти тысяч человек, сообщили в правительстве области.

Школы и детские сады 20 декабря остались закрыты. В больницу привезли обогреватели для поддержания тепла. Местные жители считают, что нагрузка от множества обогревательных приборов оказалась непосильной для электросети, пишет портал irk.ru.

Глава региона Игорь Кобзев заверил, что держит ситуацию на контроле.

«В среднем температура в помещениях около 15-19 градусов тепла. На улице – минус 12. Поврежденный участок коммуникаций уже заменили. Однако в ходе работ выяснилось, что замены требует ещё один отрезок. Планируется, что сегодня вечером ремонт будет завершен», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Следственный комитет проводит проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи изучают необходимые документы.

Прокуратура организовала собственную проверку и уже внесла представления главе города и руководителю организации, эксплуатирующей тепловые сети. Ведомство считает, что они не организовали вовремя капитальный ремонт объектов теплосетевого хозяйства. Прокуратура также взяла на контроль проверку, проводимую СКР.

Это не первая за месяц коммунальная авария в Иркутской области. Вечером 13 декабря прорыв на теплотрассе оставил без тепла 83 здания в Братске, в которых проживают 14 704 человека. В зону отключения попали 14 социальных учреждений.

Слюдянка, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»