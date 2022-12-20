В Воронежской области в скандальном интернате погиб подросток

В Воронежской области обнаружили тело воспитанника специализированного детского дома. Возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Ранее этот интернат попал в поле зрения правоохранителей из-за жестокого обращения с детьми.

Как сообщили в региональном управлении СКР, 16-летний воспитанник БУ ВО «Бутурлиновский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» выпал из окна второго этажа. В результате от полученных травм он скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

«Одновременно прокуратурой района начата проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в детском доме. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее этот детский дом оказался в центре скандала. В сети были опубликованы фотографии со связанными детьми. Автор снимков, который остался анонимным, заявил, что подобные методы обращения с детьми-инвалидами практикуются в учреждении регулярно.

После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух или более лиц, в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Воронеж, Зоя Осколкова

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