В Буэнос-Айресе 31 человек пострадал во время парада в честь футбольной сборной

В Буэнос-Айресе прошел парад в честь футбольной сборной страны, завоевавшей звание чемпионов мира на соревнованиях в Катаре. Во время мероприятия 31 человек пострадал, передает издание La Nacion.

Сборная Аргентины по футболу двигалась к центру города на открытом двухэтажном автобусе. Но толпа фанатов была такой плотной, что мешала движению транспорта. Местные власти пересадили футболистов на вертолет. Борт пролете низко над собравшимися болельщиками.

Ради встречи со спортсменами на улицы вышли порядка четырех миллионов человек. Некоторым стало плохо в толпе при жаре в 31 градус. Часть пострадавших получили травмы из-за давки среди желающих как можно ближе подобраться к автобусу с футболистами.

Два человека спрыгнули с моста в открытый автобус с командой. Один приземлился в автобус, а второй промахнулся. Его увезли в больницу. Медики помогли 31 человеку, 16 из них доставили в больницу.

Во Франции полиция задержала более 200 человек в ходе беспорядков после финального матча чемпионата мира по футболу. Разгневанные проигрышем французской сборной фанаты принялись громить улицы городов.

Буэнос-Айрес, Наталья Рязанова

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