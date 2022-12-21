В Афганистане до 100 выросло число погибших при взрыве бензовоза

МВД временного правительства Афганистана признало взрыв бензовоза терактом. Число жертв инцидента увеличилось до 100 человек, еще 120 потребовалась помощь медиков.

Напомним, 18 декабря автоцистерна взорвалась и загорелась в высокогорном тоннеле на перевале Саланг. Власти подтвердили гибель 31 человека, еще 37 человек пострадали.

Специалисты установили, что пожар в тоннеле случился из-за детонации нескольких заранее установленных мин. Одно устройство находилось в бензовозе. Виновных ищут, пишет Hasht e Subh.

Число пострадавших увеличилось до 120 человек, а погибших – до 100.

Кабул, Наталья Рязанова

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