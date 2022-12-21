В Калифорнии два человека стали жертвами мощного землетрясения

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на севере американского штата Калифорния. По меньшей мере два человека погибли, около 12 пострадали, передает Reuters.

Землетрясение случилось 20 декабря. По данным Геологической служба США, эпицентр подземных толчков находился на глубине 16,1 км в 21,6 км от города Фортуна. Местные власти заявили, что по силе разрушений это было сильнейшее землетрясение в регионе за несколько лет.

Толчки привели к повреждению газопровода, разрушению нескольких зданий и пожару. Спасатели вытащили из горящего здания человека, которому огонь преградил путь на улицу. Также повреждены линии электропередач, несколько тысяч жителей остались без света и водоснабжения. Власти округа Гумбольдт объявили в районе режим ЧС.

На северо-западе Турции 35 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,9. После основных толчков сейсмологи зарегистрировали еще 18 афтершоков.

Сакраменто, Наталья Рязанова

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